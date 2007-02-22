23 лютого об 11-30 відбудеться День відкритих дверей у консульському відділі Посольства США. В програмі: інформація про операції Консульства США, центр довідки по телефону (call center – кол-центр), що надаватиме інформацію про візи та призначатиме візові інтерв’ю та прес-конференція (Консульський відділ Посольства США,вул. Пимоненка 6). Потрібна акредитація.Телефони: 490-4090 або 490-4129. Журналісти мають прибути до 11-30.