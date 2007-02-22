Луценко передав великий прапор учасникам мітингу в Луцьку

Близько 7 тис. прихильників громадянського руху «Народна самооборона» провели мітинг на його підтримку в Луцьку.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг розпочався близько 17-ї год. виступами співаків української естради, після цього до людей вийшли лідери “Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО і Тарас СТЕЦЬКІВ.

В своїх промовах вони закликали людей об’єднуватися для встановлення контролю над владою. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, це потрібно, аби примусити обраних людьми політиків виконати свої передвиборчі обіцянки.

Мітингувальники тримали прапори з символікою «Народної самооборони», партії «Пора», «Вперед Україно!», «Собор» та державні прапори України.

Наприкінці свого виступу Ю.ЛУЦЕНКО передав великий прапор «Народної самооборони» учасникам мітингу, після чого пролунав національний гімн України.