“Народна самооборона” контролюватиме всіх губернаторів однаково, незалежно чи він із Західної, чи зі Східної України. Так відповів лідер руху Юрій ЛУЦЕНКО на запитання журналістів, чи очолить губернатор Волині Володимир БОНДАР Координаційну раду “Народної самооборони” в області.

Як передає кореспондент УНІАН, на сьогоднішній прес-конференції у Луцьку Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що має дуже приємні і дружні стосунки з В.БОНДАРЕМ, які зародилися ще на початку Помаранчевої революції. За його словами, завдяки В.БОНДАРЮ область вийшла на непогані показники і в інвестиційному, і економічному планах, проте він залишається чиновником.

„Ми з ним сьогодні повечеряємо, але його контролюватимемо так само, як губернатора Донеччини", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

„Наш рух - це рух, що контролюватиме владу, а тому губернатор не очолить Координаційну Раду в жодному випадку", - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

„Ми не робимо самооборону як вплив на велику політику”, - сказав лідер руху. За його словами, саме місцеві проблеми мають стати основними, а це можливо завдяки об`єднанню громади. Люди на місцях, у регіонах не повинні допускати чиновницького свавілля", - наголосив він.

Також Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що у Самообороні сформовані акції, дії, марш, але зараз, за його словами, “ми їздимо Україною, щоб відчути настрої людей”. „Я був би не проти, щоб все вирішилося по-іншому. Може, завтра В.ЯНУКОВИЧ приїде до вас і почне щось робити, і тоді можливо без Маршу під його вікнами вдасться навести лад у державі", - додав Ю.ЛУЦЕНКО.