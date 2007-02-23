Сьогодні Цушка виключуть на килим

Сьогодні Верховна Рада України заслухає інформацію міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА щодо ситуації в міністерстві.

Як повідомляє УНІАН, на даний час у сесійній залі відсутнє освітлення, а близько 10 народних депутатів із фракції Партії регіони України стоять біля трибуни та президії парламенту з метою перешкодити можливому блокуванню опозицією трибуни.

Водночас, близько 10 представників фракції БЮТ перебувають біля електрощитової. У них на столі тарілка з яблуками.

Крім того, декілька народних депутатів із фракції КПУ перебувають біля приміщення звукової апаратної ВР.