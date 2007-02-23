Мартинюк привітав Ющенка з днем народження
10:24, 23 лютого 2007Політика
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А вболівальників "Шахтаря" - з перемогою
Головуючий на сесійному засіданні перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК від імені парламенту привітав Президента України та Верховного головнокомандуючого Віктора ЮЩЕНКА з днем народження та Днем захисника Вітчизни.
Як передає кореспондент УНІАН, він також привітав з Днем захисника Вітчизни колег-народних депутатів та всіх українців.
Крім того, А.МАТРИНЮК від імені парламенту привітав футбольних вболівальників із вчорашньою перемогою футбольного клубу «Шахтар» у грі з французьким “Нансі”.
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