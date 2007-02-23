Мартинюк привітав Ющенка з днем народження

Головуючий на сесійному засіданні перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК від імені парламенту привітав Президента України та Верховного головнокомандуючого Віктора ЮЩЕНКА з днем народження та Днем захисника Вітчизни.

Як передає кореспондент УНІАН, він також привітав з Днем захисника Вітчизни колег-народних депутатів та всіх українців.

Крім того, А.МАТРИНЮК від імені парламенту привітав футбольних вболівальників із вчорашньою перемогою футбольного клубу «Шахтар» у грі з французьким “Нансі”.