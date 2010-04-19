Відкриття III Міжнародного фестивалю «Парк Київська Русь» (прес-тур)

24 квітня відбудеться прес-тур для представників ЗМІ до «Парку Київська Русь». Поїздку заплановано на відкриття III Міжнародного фестивалю «Парк Київська Русь».

Почесні гості свята: міністр культури та туризму України Михайло КУЛИНЯК, перший Президент України Леонід КРАВЧУК, народний артист України Богдан СТУПКА, герой Росії, льотчик-космонавт Юрій ЛОНЧАКОВ та інші відомі особистості.

У рамках прес-туру відбудеться прес-конференція, на якій будуть презентовані події, що відбуватимуться у рамках фестивалю «Парк Київська Русь» з 24 квітня по 17 жовтня.

На відкритті фестивалю можна буде побачити шоу каскадерів, битви клубів історичної реконструкції, лучний турнір. Крім того, відбудеться показ етно-моди, народних обрядів. Захід супроводжуватимуть виступи музичних колективів.

Також працюватимуть ярмарок майстрів, екскурсії парком.

На учасників прес-туру чекатимуть спеціальні сюрпризи від благодійної організації «Слов’янський фонд» - організаторів прес-туру.

Виїзд із Києва до «Парку Київська Русь» 24 квітня о 9.00 від станції метро «Видубичі» (село Копачів, Обухівський район Київської області).

Повернення у Київ: о 18.00 до станції метро «Видубичі».

Транспорт забезпечують організатори.

Телефони для акредитації: (097) 352-66-51; (044) 461-99-37.

E-mail: epetrushenko@trestmag.kiev.ua

Контактна особа – Олена ПЕТРУШЕНКО.

Увага! Акредитація припиняється 22 квітня о 18.00.

*** «Парк Київська Русь» - Центр культури та історії Київської Русі. Створюється у селі Копачів Обухівського р-ну Київської обл. на території 10 га. Мета проекту - відтворення образу Дитинця-Кремля Києва V-XIII ст.. з максимальною історичною достовірністю, використовуючи всі існуючі наукові, археологічні, етнографічні дані. У «Парку Київська Русь» планується створити культурно-історико туристичний центр, який приваблюватиме туристів з усього світу і сприятиме поліпшенню іміджу України на світовій арені.

Автор проекту «Парк Київська Русь» – Володимир ЯНЧЕНКО, президент Благодійної організації «Слов’янський фонд».