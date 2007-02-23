Затра НУ и БЮТ створять єдину опозицію

Блок Юлії Тимошенко та блок «Наша Україна» мають намір підписати в суботу угоду про створення об’єднаної опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції «Наша Україна» Михайло ПОЖИВАНОВ.

За його словами, підписання угоди має відбутися завтра о 13.00 в приміщенні ВР.

М.ПОЖИВАНОВ також зазначив, що від БЮТ угоду підписуватиме Юлія ТИМОШЕНКО, а від «Нашої України» - Віктор БАЛОГА.

За словами народного депутата, основою угоди про створення єдиної опозиції є документ, який був підписаний трьома політичними силами – «Нашою Україною», БЮТ та СПУ після проведення парламентських виборів.

Зокрема, зазначив він, угодою визначаються принципи й ідеологічні засади діяльності об’єднаної опозиції.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи йдеться у проекті угоди про розподіл посад, М.ПОЖИВАНОВ сказав: «частково йдеться, але в основному визначені тільки принципи».

Коментуючи на прохання кореспондента УНІАН інформацію щодо того, що «Наша Україна» має намір замість В’ячеслава КИРИЛЕНКА обрати лідером фракції Петра ПОРОШЕНКА з метою подальшого входження “НУ” до коаліції, М.ПОЖИВАНОВ зазначив, що «така інформація є повною нісенітницею».

М.ПОЖИВАНОВ також повідомив, що сьогодні на засіданні фракції «Наша Україна» було ухвалене звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА про необхідність об’єднання зусиль між «Нашою Україною» і БЮТ.