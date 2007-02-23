Герман сподівається на мудрість Донецька, ”що дав Україні Віктора Януковича”

Народний депутат України, радник прем’єр-міністра України Ганна ГЕРМАН вважає провокаційною заяву секретаря Донецької міської ради Миколи ЛЕВЧЕНКА щодо української мови.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Г.ГЕРМАН.

“Заява цього державного чиновника місцевого рівня свідчить не лише про його низьку культуру і неосвіченість, а й про свідому чи несвідому шкоду, якої він завдав єднанню українського народу, зближенню регіонів, вирівнюванню тих ровів розколу, які так наполегливо намагається засіяти зерном доброзичливості прем’єр-міністр України”, - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона також наголосила, що здивована та обурена цією заявою. “Захищати російську мову треба, але той, хто при цьому принижує українську, є провокатором і завдає величезної шкоди власній державі і народові”, - додала Г.ГЕРМАН.

За її словами, М.ЛЕВЧЕНКО, назвавши українську мову “мовою фольклору”, не лише перекреслив глибинні пласти української культури, визнані усім світом. “Він образив пів-України і завдав великої шкоди власне російській мові, давши підстави говорити про якусь противагу, яка існує між українською та російською мовою в Україні”, - вважає радник В.ЯНУКОВИЧА.

“Хотіла б зауважити пану ЛЕВЧЕНКУ, так, до речі кажучи, що не всі „в уме переводят на русский”, тому що в Україні є мільйони людей, які знають багато мов і можуть думати, щонайменше, трьома або чотирма мовами. Заява ЛЕВЧЕНКА так само зашкодила російській мові в Україні, як зашкодили українській мові необдумані висловлювання помаранчевих радикалів”, - переконана Г.ГЕРМАН.

На думку народного депутата, “Донецьк як місто університетів і шахт, як місто, де проживає багато інтелектуалів, добрих, сердечних і щирих людей, Донецьк, де жив Василь Стус, Донецьк, що дав Україні Віктора ЯНУКОВИЧА, зуміє належно оцінити зарозумілу і немудру заяву малоосвіченого чиновника”.

Як повідомляв УНІАН, УРП “Собор” 22 лютого звернулась до прем’єр-міністра України і лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з вимогою пояснити, чи відображають заяви деяких його однопартійців щодо української мови офіційну позицію Партії регіонів.

У своєї заяві “Собор” повідомив, що народний депутат Валентин ЛАНДИК закликав студентів не пускати до аудиторій україномовних викладачів. Водночас, його колега по партії, секретар Донецької міськради Микола ЛЕВЧЕНКО заявив, що українська мова є лише мовою ”фольклору і анекдотів”, непридатною для науки й інших сфер сучасного життя, і що в майбутньому в Україні буде одна державна мова – російська.