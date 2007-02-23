Ющенко: не можна жити в такому хаосі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд відмовитись від боротьби за повноваження.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті “Україна молода” (№35, 23 лютого 2007 року).

Відповідаючи на питання журналіста: “Чи готові ми до таких демократичних кроків, як «круглі столи», універсали й джентльменські домовленості?”, Президент відповів: “Я переконаний, що готові. Питання лише в тому, щоб чітко виставити маяки нашої спільної позиції”. За його словами, “не можна жити в такому хаосі як зараз, коли кожен день проходить у боротьбі за повноваження — то забирають якусь ферму у ДУСу, то дачу, то ревізія РНБО, то неконституційний закон про Кабінет міністрів...”. “Складається враження, що, крім повноважень, уряд більше нічого не цікавить. Охорона здоров`я, освіта, судова реформа — їм не до того”, – додав В.ЮЩЕНКО.