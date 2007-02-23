Гриценко подарує Ющенку кораблик

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО подарує Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ на день народження макет військового корабля «Гетьман Сагайдачний».

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО повідомив сьогодні журналістам під час презентації «Білої книги-2006».

«Ми подаруємо йому макет корабля «Гетьман Сагайдачний», який Віктор Андрійович відвідав, перебуваючи в Криму, поставив завдання щодо його ремонту та фінансування», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він наголосив, що це недорога річ, але зроблена самими військовими моряками.

А.ГРИЦЕНКО зазначив, що зараз разом із головнокомандувачем Збройних Сил України – начальником Генерального штабу Сергієм КИРИЧЕНКОМ планує поїхати привітати В.ЮЩЕНКА.