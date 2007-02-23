Опозиція обіцяє розблокувати парламентський рубильник

Фракції БЮТ і «Наша Україна» сьогодні після завершення пленарного засідання Верховної Ради мають намір розблокувати приміщення електрощитової парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив перший заступник голови фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

Він наголосив, що надалі продовжувати блокування немає сенсу, оскільки наступні два тижні ВР не буде працювати в пленарному режимі.

«Коли цей сесійний тиждень закінчиться, у нас немає сенсу не постачати електрику в пустий парламент. Ми ж не електричними питаннями займаємося, а займаємося політикою», - сказав О.ТУРЧИНОВ.