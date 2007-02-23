Ющенко и Тимошенко вже домовилися, як поділять владу

Угода між блоком “Наша Україна” і Блоком Юлії Тимошенко про створення об’єднаної опозиції передбачатиме спільну діяльність цих політичних сил не тільки в статусі опозиції, а і в статусі коаліції у випадку перемоги на дострокових парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він нагадав, що у суботу, 24 лютого, планується підписати документ про створення єдиної опозиції між БЮТ та «Нашою Україною».

«Ця угода передбачає спосіб і принцип нашої діяльності як у статусі опозиції, так і у статусі владної коаліції у випадку перемоги на дострокових виборах», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він також зазначив, що після підписання угоди планується створити координаційну раду, до якої увійдуть представники обох політичних сил. В.КИРИЛЕНКО наголосив, що ця рада напрацьовуватиме «нові рецепти протидії антидемократичного реваншу».