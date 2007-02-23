Янукович влаштує Ющенку веселе життя

Прем`єр-міністр Віктор Янукович передав офіційні вітання президенту Віктору Ющенку з приводу його дня народження.

Про це у п`ятницю "Українській правді" повідомила прес-секретар Ющенка Ірина Ванникова.

За її словами, прем`єр вже привітав президента з нагоди його 53-річчя.

Ванникова зазначила, що Янукович побажав Ющенку "міцного здоров`я, великих сил, подальших досягнень".

Також прем`єр пообіцяв, що він разом із урядом забезпечить президенту гарний настрій.

Окрім того, за словами Ванникової, президент вже прийняв вітання від керівництва, працівників секретаріату, а також деяких міністрів і губернаторів.

"Нині президент працює за робочим графіком. Увечері він планує святкувати у колі найближчих соратників, друзів, а також дітей і Катерини Михайлівни", - сказала вона.

Українська правда