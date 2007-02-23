Коаліції кортить посадити Тимошенко на лаву підсудних

Фракції парламентської коаліції просять Надзвичайного і Повноважного Посла США в Україні Вільяма ТЕЙЛОРА надати офіційну інформацію про те, чи фігурувала лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО як співучасниця у справі колишнього прем’єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, звернення на засіданні парламенту оприлюднив народний депутат, заступник фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ.

Він зазначив, що під зверненням до посла США від імені фракції Партії регіонів підписався він, від СПУ – Олександр БАРАНІВСЬКИЙ і від КПУ – Микола КРАВЧЕНКО.

У зверненні до посла зазначається, що ВР прийняла постанову, якою доручила парламентській Тимчасовій слідчій комісії виявити причини подорожчання енергоносіїв, що негативно вплинуло на формування житлово-комунальних тарифів.

За словами В.КИСЕЛЬОВА, водночас ТСК доручено перевірити фінансово-господарську діяльність українського газоресурсного консорціуму та списання боргів корпорації “Єдині енергетичні системи України”. «В той же час, цілий ряд інформаційних джерел розповсюдили інформацію проте, що громадянка України Юлія ТИМОШЕНКО проходила в окружному суді США (округ Колумбія) по справі як співучасниця екс-прем’єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА, який відбуває на сьогодні покарання в США, згідно з рішенням американського суду», - процитував В.КИСЕЛЬОВ звернення коаліції до Посла США.

«Загальновідомо, що корпорація ЄЕСУ фігурувала у справі П.ЛАЗАРЕНКА, і просимо надати офіційні відомості з цього приводу», - наголошують народні депутати у документі.