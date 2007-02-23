У Верховній Раді з`явилося світло, і... щезли депутати

Фракція БЮТ розблокувала приміщення електрощитової у Верховній Раді. Це сталося відразу після закінчення пленарного засідання ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник лідера фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ повідомив журналістам, що народні депутати, які блокували електрощитову, запросили коменданта і головного електрика ВР і здали їм приміщення електрощитової.

«Ми здали коменданту і головному електрику електрощитову, вони її прийняли і зафіксували, що нічого не було зруйновано», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

При цьому він зазначив, що електросистема працює в нормальному режимі.

На підтвердження слів О.ТУРЧИНОВА, в усіх приміщеннях парламенту з’явилося світло.

О.ТУРЧИНОВ нагадав, що такі дії фракції БЮТ були пов’язані з відмовою антикризової коаліції прийняти закон щодо зниження тарифів на житлово-комунальні послуги. «Замість того, щоб прийняти цей закон, вони (антикризова коаліція) проводили підпільні електромережі», - сказав народний депутат.

При цьому він зазначив, що завтра БЮТ і “НУ” підпишуть угоду про створення єдиної опозиції і оприлюднять принципи подальшої своєї діяльності.

«Ми будемо застосовувати більш ефективні механізми тиску на наших опонентів, ніж блокування роботи парламенту», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи будуть фракції БЮТ і “НУ” блокувати ВР за два тижні, коли розпочнуться пленарні засідання, О.ТУРЧИНОВ сказав, «сподіваюсь у нас не буде потреби блокувати ВР, більш того, у деяких депутатів взагалі не буде потреби приходити до парламенту».

Водночас, представники антикризової коаліції також розблокували президію, трибуну і ложу уряду в сесійній залі.

Як повідомив в інтерв’ю журналістам член фракції ПР Юрій МІРОШНИЧЕНКО, у антикризової коаліції у зв’язку із закінченням пленарного тижня більше немає потреби захищати сесійну залу від блокування з боку представників фракцій БЮТ та “НУ”.

Як повідомляв УНІАН, Депутати з фракції Партії регіонів ще 21 лютого заблокували трибуну, президію і ложу уряду в сесійному залі парламенту. Ці дії були пов`язані із погрозами фракцій БЮТ і «Наша Україна» заблокувати роботу парламенту і не дати можливість відкрити пленарні засідання до задоволення їх вимог.

Пізніше депутати з фракції БЮТ пішли в електрощитову, відключили світло і електронну систему для голосування «Рада». Заступник голови фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що таким чином опозиційні фракції намагаються привернути увагу до першочергових проблем у країні.

Учора в сесійній залі ВР повністю було відсутнє освітлення. У системі «Рада» працював тільки один із двох екранів. Але система «Рада» працювала без збоїв, і депутати безперестанно голосували за законопроекти та закони.

Водночас, перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК заявив, що при необхідності Верховна Рада дасть згоду на притягнення до відповідальності і арешт тих народних депутатів із фракції БЮТ, які захопили електрощитову в парламенті.