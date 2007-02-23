Ющенко пообіцяв Огризку другий раунд

Виконуючий обов’язки міністра закордонних справ Володимир ОГРИЗКО підтвердив, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір повторно внести до Верховної Ради його кандидатуру на посаду міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ОГРИЗКО сказав на брифінгу в Секретаріаті Президента України в п’ятницю.

За словами В.ОГРИЗКА сьогодні він розмовляв з В.ЮЩЕНКОМ, вітаючи його з днем народження. «Президент підтвердив, що він має намір внести повторно до ВР мою кандидатуру», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора Верховна Рада не підтримала кандидатуру В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ України. За відповідне рішення проголосували 196 із 438 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Не голосували за кандидатуру В.ОГРИЗКА в повному складі фракції КПУ, СПУ, фракція Партії регіонів.

В.ЮЩЕНКО вчора в Сімферополі заявив, що має намір повторно внести до Верховної Ради кандидатури В.ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ і ВКОРОЛЯ – на посаду голови СБУ.

«Я наполягатиму на цих кандидатурах. Я проведу другий раунд консультацій», - сказав Президент.