БЮТ: у Києві за рік не збудовано жодного дитсадка, школи чи лікарні

Команда чинного мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО протягом минулого року не побудувала жодного дитячого садочка, школи і лікарні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції БЮТ у Київській міській раді з посиланням на звіт КМДА «Про виконання Програми соціально-економічного розвитку Києва за 2009 рік», який був переданий у міськраду.

Аналізуючи згаданий звіт, у БЮТ зазначають, що на завершення будівництва “пускових” об’єктів Києва минулого року міська влада витратила 164 млн. грн., що становить 6% спеціального фонду міського бюджету. У Блоці вважають неправильним те, що бюджетні кошти були витрачені на розробку нових проектів при тому, що не було завершене будівництво "пускових" об’єктів.

«Вершиною» досягнень столичної влади став запуск спільно із Південно-Західною залізницею міської електрички до зупинки «Троєщина», яка знаходиться чомусь на Радужному масиві. Натомість регулярно виділялися кошти на розробку різноманітної проектної документації”, – заявив депутат фракції БЮТ у Київраді, член постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Сергій МЕЛЬНИК. На його думку, строки початку робіт за цими проектами, як і їх реалізація загалом, “може назавжди залишитись на папері”.

С.МЕЛЬНИК також зазначив, що столична влада звітує про відкриття робочого руху транспортною розв’язкою на перетині Дніпровської набережної і проспекту Возз’єднання, водночас залишаючи поза увагою реконструкцію Московської площі, на 95% готове будівництво ліній метрополітену на житловий масив Теремки і швидкісного трамваю на Борщагівку тощо.

«Бюджетні гроші освоєні, розпочато сотні нових проектів, натомість витрачати гроші на завершення розпочатого міська влада очевидно наміру не має», - сказав С.МЕЛЬНИК.