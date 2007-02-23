Огризко чекає у гості американських спеціалістів по ПРО

На початку березня в Україну прибуде група американських спеціалістів з питань протиракетної оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Секретаріаті Президента виконуючий обов’язки міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

Він зауважив, що ці спеціалісти проведуть в Україні низку консультацій.

За словами В.ОГРИЗКА, під час своєї зустрічі з Надзвичайним та Повноваженим Послом США в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ він порушив питання про те, що США варто було б провести більше роботи з роз’яснення ситуації про наміри розмістити елементи системи ПРО в Чехії та Польщі.

«Ми зацікавлені в тому, щоб максимально швидко отримати детальну інформацію», - сказав В.ОГРИЗКО.

Як повідомляв УНІАН, США планують розмістити елементи системи ПРО на території Чехії і в Польщі. США створюють систему ПРО для захисту від можливого ракетного нападу з боку держав так званої "осі зла", до яких Вашингтон відносить, зокрема, Північну Корею та Іран.

Прем`єр-міністри Польщі Ярослав КАЧИНСЬКІЙ і Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК підтвердили свою готовність розмістити на території цих держав елементи системи ПРО США.

Як повідомив на брифінгу 21 лютого заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ, Віктор ЮЩЕНКО доручив уряду і Раді національної безпеки і оборони вивчити питання щодо намірів США розмістити в Польщі та Чехії елементи системи протиракетної оборони.