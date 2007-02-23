Кінах закликав Ющенка та Януковича не перетягувати ковдру

Народний депутат України Анатолій КІНАХ упевнений у необхідності розробки та ухвалення закону України про засади внутрішньої та зовнішньої політики, але переконаний, що цей документ не повинен перетворюватися на елемент політичного протистояння. Про це він заявив сьогодні у прямому ефірі на радіо ЕРА-ФМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КІНАХА, на думку депутата, такі системоутворюючі закони, як про Кабінет міністрів України, засади внутрішньої та зовнішньої політики, зміни до Конституції “повинні розроблятися на основі спільних зусиль Президента України, парламенту, уряду, за участі фахівців та експертів, науковців”. Він, зокрема, додав, що вони не повинні перетворюватися на фактор політичної конкуренції, використовуватися як елемент протистояння. «Спроба одноосібного прийняття таких законів порушуватиме баланс влади у трикутнику Президент-уряд-парламент і тільки сприятиме загостренню політичного та міжвідомчого протистояння»- наголосив А.КІНАХ.

Зокрема, наголосив А.КІНАХ, закону про засади внутрішньої та зовнішньої політики “повинен спиратися на національні державні інтереси, чітко відповідати Конституції України, обов’язково мати в основі напрацювання Стратегії національної безпеки України.

На переконання депутата, «якщо такий консенсус буде знайдено – закон відіграватиме позитивну роль та значення”. У разі ж його одноосібного прийняття, за словами А.КІНАХА, “дуже важливий закон про засади внутрішньої та зовнішньої політики може стати фактором поглиблення протистояння”. Такий сценарій, на думку А.КІНАХА, різко зменшить можливість України захищати свої національні, стратегічні, державницькі інтереси.