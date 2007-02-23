Цушко добив начальника Інтерполу в Україні?

Начальник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні Кирило КУЛИКОВ подав заяву про відставку.

Про це він повідомив сьогодні кореспонденту УНІАН.

«Я сьогодні написав заяву за особистим бажанням», - сказав К.КУЛИКОВ.

Коментуючи сьогоднішні заяви в парламенті міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА, зокрема, про те, що Р.БОДЕЛАН не розшукується по лінії Інтерполу, КУЛІКОВ ствердив, що екс-мера Одеси Руслана БОДЕЛАНА було оголошено спочатку в міждержавний, а потім в міжнародний розшук.

Про це він заявив в інтерв’ю кореспонденту УНІАН. За словами К.КУЛІКОВА, «в мене таке враження, що міністра ввели в оману». В той же час він зазначив, що міністр внутрішніх справ «не зобов’язаний знати все».

За словами К.КУЛІКОВА, Р.БОДЕЛАН був оголошений «і у міждержавний розшук, і в міжнародний». Він зауважив, що не хоче коментувати, наскільки обгрунтованим було це рішення, оскільки оцінку таким діям повинен дати виключно суд. Разом з цим, К.КУЛІКОВ підкреслив, що очолюваний ним підрозділ МВС при оголошенні в розшук Р.БОДЕЛАНА керувався виключно своїми повноваженнями, в тому числі й рішенням одеського суду.

Як повідомляв УНІАН, Р.БОДЕЛАН був мером Одеси з 28 серпня 1998 року по квітень 2005 року. У квітні 2005 року прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу щодо Р.БОДЕЛАНА за фактом зловживання службовим становищем.

Правоохоронні органи стверджували, що в ході слідства знайдено достатньо фактів, що підтверджують винність Р.БОДЕЛАНА в зловживанні службовим становищем. Проте екс-мер жодного разу не з`явився на допит, а в травні взагалі зник з України. Згідно з офіційними повідомленнями, міліція оголосила його в міжнародний розшук. Сліди Р.БОДЕЛАНА виявилися в Росії, зокрема, в Москві, а потім в Санкт-Петербурзі, де екс-мер влаштувався на роботу заступником начальника морського порту.

У листопаді 2005 року міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що інформація про розшук Р.БОДЕЛАНА зникла з бази даних Інтерполу, і пред`явив цього приводу претензії Росії.

16 грудня 2005 року прокуратура Одеської області припинила розслідування справи щодо Р.БОДЕЛАНА у зв`язку із неефективним розшуком його співробітниками МВС.

У грудні 2006 року Р.БОДЕЛАН спростував відомості деяких ЗМІ про те, що з 5 грудня перебував на одній з дач під Києвом і добивався зустрічі з прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, нібито розраховувавши на його підтримку для того, щоб очолити Одеську облорганізацію Партії регіонів.

Сьогодні Верховна Рада України заслуховувала інформацію міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА про ситуацію в системі МВС. Під час свого виступу міністр заявив, що інформація про міжнародний розшук екс-мера Одеси Р.БОДЕЛАНА була «піаром».