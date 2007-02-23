Тимошенко вважає, що найвірнішим буде депутатів ”бити” мандатом

Народний депутат України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, вважає, що політичні команди слід виховувати не рукоприкладством, а імперативним мандатом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, відповідаючи на запитання журналістів у Луцьку щодо повідомлень у засобах масової інформації про застосування фізичної сили прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ до членів Кабінету міністрів, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я теж читала про подібні факти, але я вважаю, що краще виховувати політичні команди імперативним мандатом, ніж застосовувати рукоприкладство».