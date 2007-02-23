Янукович: У Президента достатньо повноважень

Уряд не претендує на повноваження, які не передбачені Конституцією України.

Про це під час зустрічі з ветеранами війни, праці і Збройних Сил заявив прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, повідомляє прес-служба Кабміну.

“Я дуже принципово до цього ставлюся і вважаю, що повноважень, передбачених Конституцією для Президента, достатньо, щоб Президент був сильним. Якщо буде сильна влада, у нас буде порядок у країні. Ми принципово ставимося до того, щоб ніхто не порушував закони, зокрема прем`єр-міністр, Президент і народні депутати ", - сказав прем`єр.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, саме така принципова позиція спонукала уряд звернутися до Конституційного суду щодо дій Президента.

В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що уряд знайде баланс у взаємовідносинах з Президентом, який узгоджуватиметься з повноваженнями визначеними Конституцією.

В.ЯНУКОВИЧ додав, що для проведення реформ в країні необхідна стабільність. Критикуючи заяви про необхідність проведення дострокових виборів прем`єр-міністр відзначив, що “нам потрібна стабільність, у цьому у нас з Президентом немає жодних розбіжностей".