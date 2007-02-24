”Донор 150” мав великий попит серед жінок (фото)

Найпопулярніший донор Центру репродукції та відтворення Каліфорнії в США виявився 50-річним Джеффрі Харрісоном - бомжем і "людиною з дивацтвами", з`ясували американські ЗМІ.

Напередодні дня Святого Валентина "донор 150" зняв свою анонімність і закликав відгукнутися своїх сурогатних дітей.

"Блакитноокий блондин, що цікавиться музикою, драмою і філософією", як було записано в його справі, виявився людиною без певного роду занять. Він живе у околицях Лос-Анжелеса в знайденій на звалищі машині, а його "сім`я" - четверо підібраних на вулиці собак, про яких він, утім, ніжно піклується.

"Донор 150" здавав сперму понад 20 років і мав великий попит серед жінок, які вдалися до послуг цього центру, стверджують співробітники.

Переважна більшість клієнток, вибираючи сурогатного батька, переважно зважають на зовнішні дані донора - високий зріст, струнку статуру, колір очей. Усім цим параметрам відповідав стрункий, але "дивний" Харрісон.

Для нього донорство в Центрі репродукції було постійним джерелом заробітку - за кожні відвідини він одержував 400 доларів. Можливо, з цієї причини охочих стати донорами в Каліфорнії – більш ніж удосталь. Проте в банк даних після відбору потрапляють лише 1-2% претендентів.

РІА "Новости"