Ющенка просять припинити випади проти Тимошенко

Націонал-демократи Левко ЛУК’ЯНЕНКО, Дмитро ПАВЛИЧКО, Богдан ГОРИНЬ та Юрій ЩЕРБАК закликають Віктора ЮЩЕНКА не чинити провокаційні випади проти Юлії ТИМОШЕНКО і припинити протиборство в середині проукраїнського табору, щоб не призвести до втрати нашої державності.

Про це йдеться в зверненні Л.ЛУК’ЯНЕНКА, Д.ПАВЛИЧКА, Б.ГОРИНЯ та Ю.ЩЕРБАКА до голови партії «Наша Україна» В.ЮЩЕНКА, текст якого передано УНІАН.

Автори документу відзначають, що “перші 50 днів президентства Віктора ЯНУКОВИЧА позначилися кричущою за своїми масштабами зрадою українських національних інтересів. Майбутнє України як незалежної демократичної держави знову під загрозою. Наступ на українську мову, рідну культуру, Церкву, переписування правдивої історії України під диктовку чужоземних ідеологів, здача економічної самостійності, передача збагаченого урану іншим країнам (що знищує нашу ядерну науку та позбавляє атомну промисловість науково-експериментальної бази), антиконституційна спроба залишити на чверть віку на нашій території Чорноморський флот Росії – все це стало стратегічною діяльністю нинішньої влади”.

За таких складних умов, коли всі проукраїнські, патріотичні, державницькі сили мали б об’єднатися для протидії таким процесам, відзначають автори звенрнення, “колишній глава держави В.ЮЩЕНКО знову пішов шляхом розколювання опозиційних сил. Саме в такому дусі витримана остання заява партії «Наша Україна», яку очолює В.ЮЩЕНКО (http://www.unian.net/ukr/news/news-373524.html). Ця людина, не зробивши жодних висновків із попередньої своєї деструктивної політичної діяльності, продовжує безпідставно нападати на реального та дійового лідера опозиції Ю.ТИМОШЕНКО”.

Націонал-демократи відзначають, що “саме на В.ЮЩЕНКОВІ лежить відповідальність за те, що нині при владі в Україні опинилися В.ЯНУКОВИЧ і його команда. Ще будучи Президентом України, в.ЮЩЕНКО зробив усе, щоб ця людина сіла у президентське крісло. Він дав зелене світло антиукраїнським силам, піднявши у другому турі президентських перегонів сумнозвісне гасло голосувати “поти всіх”.

Автори звернення закликають В.ЮЩЕНКА “нарешті усвідомити свою відповідальність, припинивши чинити провокаційні випади проти Ю.ТИМОШЕНКО, яка робить усе для консолідації опозиційних сил і реально стоїть на захисті національних інтересів України. Заявляємо про готовність до співпраці з усіма патріотичними силами в ім’я суверенітету України”.

“Як люди, які безпосередньо причетні до проголошення Незалежності України, нагадуємо, що в історії саме протиборство в середині проукраїнського табору призводило до втрати нашої державності і перемоги чужинців”, - застерігають Л.ЛУК’ЯНЕНКО, Д.ПАВЛИЧКО, Б.ГОРИНЬ та Ю.ЩЕРБАК.