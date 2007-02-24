Тимошенко виступила в Білій Церкві

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО бере участь у роботі сесії Білоцерківської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму виступі на сесії Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що однією з основних причин приїзду стало ухвалення Білоцерківською міськрадою рішення від 29 серпня 2006 р. про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в 2,5 рази.

На сьогоднішній сесії міськради питання про зниження тарифів, ініційоване Ю.ТИМОШЕНКО, стоїть першим на порядку денному. БЮТ вимагає зниження тарифів на ЖКП у два рази.