Опозиція заблокує ВР, щоб не допустити ратифікації «харківського пакту»

Депутатська група «За Україну!» разом з іншими опозиційними силами блокувати парламентську трибуну, щоб не допустити ратифікації Верховною Радою «харківського пакту», підписаного Президентами України і Росії Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Про це УНІАН заявив народний депутат, лідер депгрупи В’ячеслав КИРИЛЕНКО, повідомили у прес-службі партії “За Україну!”.

За його словами, «це рішення ми ухвалили після консультацій з опозиційними силами в парламенті». В.КИРИЛЕНКО переконаний, що кожен опозиційний депутат особисто повинен взяти участь у блокуванні трибуни.

Він нагадав, що партія «За Україну!» ініціює Національний рух опору проти дій влади, яка пішла на підписання «харківського пакту».

В.КИРИЛЕНКО зауважив, що партія закликала народних депутатів від Блоку Тимошенко та «Нашої України - Народної самооборони», які стали учасниками коаліції «тушок», вийти зі складу коаліції.

Також В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що «За Україну!» звернулася до місцевих рад виступити з протестами на позачергових засіданнях проти харківського пакту. «Тернопільська обласна рада уже дала свою оцінку антиукраїнським діям ЯНУКОВИЧА», - підкреслив голова партії «За Україну!».

Як повідомляв УНІАН, спікер Державної думи Росії Борис ГРИЗЛОВ заявляв, що Держдума РФ і Верховна Рада України 27 квітня можуть синхронно ратифікувати угоду, яка продовжує базування Чорноморського флоту РФ у Криму на 25 років.

«Ми домовилися, що російські і українські парламентарії прагнутимуть провести синхронну ратифікацію даної угоди. Думаю, що це може статися вже у вівторок», - сказав Б.ГРИЗЛОВ.

Він повідомив, що обговорив це питання з головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ.