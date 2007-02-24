У Києві проходить XІІ звітно-виборчий з’їзд Народно-демократичної партії.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники з’їзду планують обрати голову партії, новий склад Політради та Політвиконкому НДП.

Як зазначила у своєму виступі на з’їзді голова НДП Людмила СУПРУН, партія має намір брати участь у наступних парламентських та президентських виборах.

На її думку, партія не зробила висновків після парламентських виборів 2002 року та президентських виборів. «Стратегічна помилка, яка була допущена нашою партією, полягає в тому, що ми недооцінили повної перестановки політичних сил після проведення парламентських виборів, а потім - президентських виборів в Україні», - сказала Л.СУПРУН.

За її словами, ще однією стратегічною помилкою партії є те, що вона не брала участі у виборах Президента.

«Партія не має права на існування, якщо вона не бере участі у виборчому процесі», - сказала Л.СУПРУН.

За її словами, те, що партія не взяла участі у президентських виборах, означає фактично відмову від політичної, відкритої діяльності.

«Я впевнена, що ніколи більше НДП не припуститься таких помилок», - додала Л.СУПРУН.

За її словами, головне завдання партії полягає в тому, щоб брати участь у всіх виборчих процесах, в тому числі в президентських виборах.

НДП починає підготовку до парламентських виборів, незалежно від того, відбудуться вони через півроку чи у визначений законом термін, - зазначила Л.СУПРУН.

Як повідомляв УНІАН, на останніх парламентських виборах у березні 2006 року Блок народно-демократичних партії, у складі якого була НДП, набрав 0,49% голосів виборців.

Народно-демократична партія існує в Україні з 1996 року.