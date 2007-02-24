Луценко закликав студентів приєднатися до Маршу на Київ

Лідер громадського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО закликає студентів приєднуватися до «Маршу справедливості», який заплановано провести навесні в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на зустрічі зі студентами Острозької академії.

За його словами, саме молодь завжди була рушійною силою, яка активною громадською діяльністю добивалися реалізації своїх прав. «В будь-якій країні світу рушійною силою є молодь», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, в європейських країнах мільйони студентів виходять на мітинги і демонстрації для відстоювання своїх прав і добиваються цього.

«Я не сумніваюся, що ви будете в тому поході, це вже видно», - сказав він, звертаючись до студентів.

Лідер “Народної самооборони” висловив переконання, що саме від молоді залежить, якою стане Україна найближчим часом.

«Не дивлячись на всі зради після Майдану, ми мусимо усвідомити, що все залежить тільки від нас», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Також він запевнив, що не має наміру повторювати помаранчеву революцію. «Помаранчева революція залишиться найкращим спогадом мого життя», - сказав він, підкресливши, що це була перемога не Віктора ЮЩЕНКА, а українського народу.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, суспільство отримало від цих подій два уроки – це усвідомлення того, що народ дає владу і він же її забирає. Ще одним досягненням, на його думку, є проведення чесних парламентських виборів в березні 2006 року.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що завданням «Народної самооборони» є об’єднати Східну і Західну Україну в одну єдину державу. «Я намагаюся з’єднати Україну, яку сьогодні роз’єднують політики», - сказав він.

Ю.ЛУЦЕНКО ще раз нагадав, що не збирається перетворювати «Народну самооборону» на партію, а своїм основним завданням, як лідера цього руху, вважає навчити людей самоорганізовуватися на місцях.