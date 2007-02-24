Віктор Балога не проти довірити Ющенкові ще одну керівну посаду
Це буде "тільки на користь"
Голова Ради блоку “Наша Україна” Віктор БАЛОГА позитивно оцінює можливість очолення Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ партії “Народний Союз Наша Україна”.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції В.БАЛОГА висловив переконання, що це буде «тільки на користь розбудови і зміцнення «Нашої України».
В.БАЛОГА додав, що Президент України має право очолити партію, і якщо Президент вважатиме за потрібне це зробити, а члени партії підтримають цей крок Президента, то це буде на користь «Нашій Україні» .
Як повідомлялося, В.ЮЩЕНКО в інтерв’ю УНІАН 20 лютого сказав, що готовий безпосередньо очолити НСНУ, якщо цього захоче з’їзд партії.
В.ЮЩЕНКО наголосив, що він є відданим цій партії і високо цінує рівень демократії всередині НСНУ.
Президент зацікавлений у тому, щоб демократичний спосіб обрання – відкрите голосування – застосовувався для обрання партійних керівників усіх рівнів. “Персональний вибір може зробити тільки з’їзд”, - наголосив він.
З’їзд НСНУ запланований на 31 березня.