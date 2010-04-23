Ющенко: у нас немає суду, у нас немає гаранта Конституції

Екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, в Україні немає судової системи та гаранта Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, коментуючи відмову Конституційного Суду розглянути його подання щодо використання військових баз для тимчасового перебування іноземних військових формувань.

«У нас немає суду, у нас немає гаранта Конституції», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що першим тестом для Конституційного Суду було рішення щодо конституційності входження окремих народних депутатів до складу парламентської коаліції.

«Рішення КС – це перша «червона картка», яка привнесла політичну дестабілізацію», - вважає В.ЮЩЕНКО.

За його словами, інше рішення, яке також мало стати тестом для нової влади, - це рішення про продовження строку перебування Чорноморського флоту РФ в Україні, Конституційний Суд навіть побоявся обговорювати.

З огляду на це, В.ЮЩЕНКО зауважив, що сьогодні більше покладається на журналістів, на громадськість, яка має «прокинутись» і усвідомити загрозу незалежності України угоди щодо пролонгації терміну базування ЧФ РФ в Криму.

«Громадянська позиція може зробити набагато більше, ніж будь-яки політичний прапор», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого 2010 року В.ЮЩЕНКО звернувся до КС з проханням роз`яснити використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань.

20 квітня КС відмовив В.ЮЩЕНКУ в розгляді його подання щодо конституційності перебування на території України іноземних військових баз.

У відкритті провадження відмовлено у зв`язку з непідвідомчістю цього питання Конституційному Суду, пояснили у прес-службі КС.

Сьогодні, 23 квітня, голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК заявив, що суд відмовив В.ЮЩЕНКУ у відкритті провадження за його поданням про конституційність перебування іноземних військових баз на території України у зв`язку з відсутністю у поданні правових обгрунтувань для цього.