Луценко називає “брехливою” заяву Цушка щодо Боделана

Екс-міністр внутрішніх справ, лідер громадського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО вважає “брехливою” заяву міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА про відсутність Руслана БОДЕЛАНА в базі розшуку Інтерполу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на прес-конференції в Рівному.

Ю.ЛУЦЕНКО висловив сумнів, що В.ЦУШКО міг бути непоінформований про те, що Р.БОДЕЛАН знаходиться у міжнародному розшуку.

«В даному випадку я розцінюю цю деталь, озвучену паном В.ЦУШКОМ, як заангажованість екс-губернатора Одеської області екс-мером», - сказав він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, МВС сьогодні перетворюється на “пральний порошок для мафії». «Це брехлива заява пана ЦУШКА є тому підтвердження», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого В.ЦУШКО у ході звіту у Верховній Раді щодо ситуації в МВС сказав, що інформація про міжнародний розшук екс-мера Одеси Р.БОДЕЛАНА була «піаром».

Водночас начальник Національного центрального бюро Інтерполу України Кирило КУЛИКОВ в інтерв’ю УНІАН наголосив, що екс-мера Одеси Р.БОДЕЛАНА було оголошено спочатку в міждержавний, а потім в міжнародний розшук.

За словами К.КУЛІКОВА, «в мене таке враження, що міністра ввели в оману». В той же час він зазначив, що міністр внутрішніх справ «не зобов’язаний знати все».