Керівник МВС закликав підлеглих готуватися до протидії опозиції

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ закликав підлеглих замислитися над способами запобігання використанню опозицією непарламентських форм боротьби з новою владою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві на розширеній колегії МВС за участю керівників регіональних підрозділів відомства, окреслюючи коло першочергових завдань, якими повинна займатися міліція.

"Напрям наступний - забезпечення громадського порядку і безпеки дорожнього руху. Актуальна тема, особливо в умовах сучасних методів забезпечення громадського порядку. Я сьогодні прочитав в інтернеті з подивом статтю, що, виявляється, найбільш ефективними способами боротьби будуть непарламентські форми боротьби, як заявив колишній міністр. Усі розуміють, що таке «непарламентські форми боротьби» (у Луценка "позапарламентські". - Ред.). Робота нам усім. Тому забезпечення громадського порядку - це тема, над якою ми повинні попрацювати...", - сказав А.МОГИЛЬОВ.