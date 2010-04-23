Луценко каже, що Янукович оголосив війну

Опозиція під час вчорашньої зустрічі вирішила об’єднати свої зусилля з метою протидії нинішньому антиукраїнському наступу діючої влади.

Про це повідомив лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО в ефірі «5 каналу», поінформували УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, на зустрічі було домовлено про організацію комітету, який отримав назву «Комітет захисту Конституції та суверенності України».

«Входження різних політиків опозиції в цей комітет для мене особисто буде лакмусовим папірцем справжньої опозиції», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Лідер «Народної самооборони» зазначив, що буде всіляко підтримувати опозицію і плекати її єдність, але більше він вірить в позапарламентські методи боротьби. «Тільки тоді, коли парламентська опозиція буде підтримана більшістю населення України, вона зможе перемогти незалежно від того, скільки вона буде мати членів в парламенті», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Коментуючи підписану Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ угоду про продовження терміну базування Чорноморського флоту РФ в Криму, Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що «ЯНУКОВИЧ задля задоволення апетитів олігархів, які хочуть мати дешевий газ для випуску металу, хімії та інших речей, продав частину української території”. За його словами, “всім, хто мислить про Україну як про незалежну державу, було оголошено війну».

В той же час лідер «НС» вважає, що сьогодні в Україні ні Конституційний Суд, ні жоден інший державний орган не стоїть на сторожі базових принципів української незалежності. «Перед нами стоїть колосальна загроза. Жодна інституція держави не захищає власне незалежну державу... І як завжди в українській історії: українці, не маючи інструментарію держави, мусять боронити свою Україну самостійно», - додав він.