У Маріїнському парку стоять понад 20 автобусів з міліцією

У столичному Маріїнському парку знаходяться понад 20 автобусів з правоохоронцями.

Як передає кореспондент УНІАН, у парку біля стадіону «Динамо» стоять понад 10 автобусів, а також автомобіль для транспортування затриманих та одна карета швидкої допомоги.

Біля будівлі Міністерства охорони здоров’я зосереджено близько 10 автобусів з правоохоронцями.

Поблизу центрального входу до Верховної Ради України розташовано намети прихильників Партії регіонів.

Водночас біля Маріїнського палацу встановлено трибуну з мікрофонами та символікою БЮТ. Тут також розміщено плакати з написами: «Патріоти тут – зрадникам капут!», «Народ не бидло, Крим не товар!», «Янукович! Батьками й Батьківщиною – не торгують!», «Здав уран, здав Крим – здасть всю Україну!».