Шеф СБУ гарантує: боротьба з корупцією не стане боротьбою з опозицією

Голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ запевняє, що очолюване ним відомство не керуватиметься політичними міркуваннями в боротьбі з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора ввечері в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі "Інтер", відповідаючи на запитання, чи немає загрози перетворення боротьби з корупцією на боротьбу з опозицією.

"Закон рівний абсолютно для всіх. СБУ, яка відповідає за сферу боротьби з корупцією, гарантує, що якщо людина реально порушила закон і це реально доведений факт... її буде засуджено", - заявив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Продовжуючи тему, міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що в подібних випадках необхідно "уважно подивитися на факт, на рішення і на дію, на те, що було зроблено й що інкримінується людині – це переслідування за політичну діяльність чи порушення закону".