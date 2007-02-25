Янукович не відмовляється від перспектив об`єднання з Тимошенко

Чи обиратимуть Президента в 2009 р. всенародно або в стінах Верховної ради залежить від позиції нинішнього Президента Віктора Ющенка і опозиції. Про це заявив сьогодні в ефірі ICTV прем`єр-міністр Віктор Янукович. "Я вважаю, що обидва сценарії можливі", - відзначив глава уряду. Він також додав, що перед ним, і його партією - Партією регіонів - зараз стоїть завдання не дестабілізувати ситуацію. "Якщо Віктор Ющенко виступатиме проти виборів президента в парламенті, то ми, щоб не дестабілізувати ситуацію, не наполягатимемо на такому сценарії. Якщо ж він буде "за", то можна буде поговорити і про збільшення строку (президентського) - можна і потрібно обговорювати це рішення", - сказав В.Янукович.

За словами прем`єра, якщо Президент стане дестабілізуючим чинником в країні - блокуватиме роботу Кабміну або ж парламенту - тоді коаліція об`єднається з опозицією. "Адже БЮТ заявляв, що висуватиме свого кандидата на президентських виборах", - пояснив потенційне об`єднання В.Янукович. Глава Кабміну особливо підкреслив, що останній варіант, коли Президент може стати дестабілізуючим чинником, і він, і Партія регіонів навіть не хочуть розглядати.

В.Янукович, відповідаючи на питання, кого висуне Партія регіонів на наступних президентських виборах, сказав, що обов`язково буде висунуто кандидатуру, якщо вибори будуть всенародними. Він не назвав конкретну кандидатуру, відзначивши, що "неважко здогадатися, що кандидатура буде найбільш рейтинговою в Партії".