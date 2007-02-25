Янукович проти дострокових парламентських виборів

Уряд і Партія регіонів виступають категорично проти проведення дострокових парламентських виборів, які ініціює опозиція. Про це заявив сьогодні в ефірі ICTV прем`єр-міністр Віктор Янукович. "Мы розуміємо, що це (дострокові вибори) дестабілізуватиме ситуацію в країні і не принесе користі суспільству. Вибори повинні відбутися в строк - це підкреслить політичну стабільність країни", - відзначив глава уряду.

РБК-Україна