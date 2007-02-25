У Януковича немає претензій до Ющенка... серйозних

У партійної і урядової команд прем`єр-міністра Віктора Януковича немає претензій до Президента Віктора Ющенка. Про це заявив сьогодні в ефірі ICTV прем`єр-міністр Віктор Янукович. "Серйозних претензій до Президента у нас немає", - сказав глава уряду. За його словами, зараз вирішується питання перерозподілу повноважень, тому конфлікти неминучі. Він також додав: "Не стільки Ющенко, скільки його оточення, хоче залишити колишні повноваження, але це неможливо, тому що згідно зі змінами до Конституції (що набули чинності в грудні 2004 р.) Президент тепер не є виконавчою владою, ці функції йому урізали. Тепер глава виконавчої влади - прем`єр", - підкреслив В.Янукович.

Глава уряду також відзначив, що "якщо Президент стане дестабілізуючим чинником в країні - блокуватиме роботу Кабміну або ж парламенту - тоді коаліція об`єднається з опозицією". "Адже БЮТ заявляв, що висуватиме свого кандидата на президентських виборах", - пояснив потенційне об`єднання В.Янукович. Він особливо підкреслив, що подібний варіант і він, і Партія регіонів навіть не хочуть розглядати.

РБК-Україна