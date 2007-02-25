Янукович погоджувався стати спікером, а не прем`єром

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що під час переговорів про створення парламентський-урядової коаліції був згоден зайняти пост не керівника уряду, а спікера парламенту, проте президентська сторона не скористалася цим варіантом.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в інтерв`ю каналу ICTV.

«Я дав згоду спочатку йти на вибори голови Верховної Ради, я розумів, що Президент ЮЩЕНКО не хоче, щоб я був прем`єр-міністром. І ради того, щоб стабілізувати ситуацію і якось об`єднати людей і Україну, я своїх товаришів, колег по партії і фракції в дуже непростих дискусіях переконав у тому, що потрібно на це йти. І насилу я добився згоди, як то кажуть, на межі можливостей», - зокрема, сказав В.ЯНУКОВИЧ, підтвердивши, що йшлося саме про посаду спікера.

Водночас, за словами прем`єра, президентська сторона цим не скористалася. «Швидше за все, не він (Президент), а його колеги з блоку «Наша Україна», - додав він. Хоча, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, «в той період, звичайно, цей варіант був би для них хорошим, прийнятним варіантом, прем`єр-міністром був би Юрій Іванович ЄХАНУРОВ».

У цьому контексті прем`єр зазначив: «Ми погоджувалися на його кандидатуру, в нас до нього було і є хороше відношення». При цьому В.ЯНУКОВИЧ додав, що мав зустріч з Ю.ЄХАНУРОВИМ з даного питання, і що той був згоден працювати в такій конфігурації.

В.ЯНУКОВИЧ також висловився про досягнення різного роду домовленостей з президентською стороною. «З багатьох питань нам чомусь не вдається домовитися. Чому це так – для нас залишається таємницею», сказав прем`єр. При цьому він додав: «Коли ми говоримо з Віктором Андрійовичем – начебто все ясно і зрозуміло, начебто є повне взаєморозуміння. Потім проходить якийсь час, день-ніч, і ми дивимося, що приймається вже протилежне рішення. Це важко пояснити – напевно, він і сам цього не пояснить».