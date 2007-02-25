Богатирьова: опозиція може спровокувати дострокові вибори Президента

Об`єднання Блоку Юлії Тимошенко та "Нашої України" в єдину парламентську опозицію може призвести не лише до дострокових парламентських виборів, яких прагнуть опозиціонери, а й спровокувати нові президентські вибори. Так вважає координаторка більшості у Верховній Раді Раїса Богатирьова.

"Ми точно готові до будь-яких дострокових виборів, як ідейно так і фінансово, але чи готова до цього країна? Впевнена, що це нічого не змінить" - цитує Р.Богатирьову "5 канал". Натомість вона закликає голову держави якнайшвидше зустрітися з керівниками парламентських фракцій, аби обговорити кандидатури на посади міністра закордонних справ та голови Служби безпеки. Крім того, на думку Р.Богатирьової, президентові та парламентові потрібно домовлятится про шляхи реформування житлово-комунального господарства та компромісного варіанту закону про Кабмін.

Напередодні лідери БЮТ та "Нашої України" Юлія Тимошенко та Віктор Балога підписали угоду, яка передбачає спільну діяльність, як в опозиції, так і у владі. Підписанти не приховують, що одне з головних завдань об`єднання зусиль - розпуск Верховної Ради та дострокові вибори. Підписуючи угоду про утворення Об"єднаної опозиції, В.Балога назвав це кроком заради того, щоб зупинити антидемократичний реванш. А Ю.Тимошенко, нагадавши, що через 4 дні прийде весна, пообіцяла, що "ненабагато пізніше піде уряд Януковича".

РБК-Україна