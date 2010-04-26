Балога рекомендує Януковичу вигнати 14 міністрів

Лідер партії «Єдиний Центр» Віктор БАЛОГА закликає Президента Віктора ЯНУКОВИЧА якнайшвидше провести в Україні кардинальні реформи і почати зі скорочення кількості членів уряду.

Як повідомляє прес-служба партії, про це він заявив в ефірі програми «Чорне та біле» на телеканалі ТВі.

На думку В.БАЛОГИ, вже перші кроки нової влади вказують, що слова про бажання реалізовувати кардинальні реформи в економіці та бюджетній сфері розходяться з діями.

«29 членів уряду. Ну скільки ще країн Європи таке мають. Ми, мабуть, на першому місці. Я вважаю, вистачить максимум 15. Наприклад, навіщо нам міністерства промислової політики, аграрної політики, МНС? Останнє ми можемо об’єднати з МВС. Ключовими мають бути Мінфін та Мінекономіки. Навіщо нам міністерство з АПК і до того всього віце-прем’єр з АПК? Щоб робити реформи в економіці, треба показати реформи в адмініструванні. А побудова вертикалі під ручний режим, вважаю, користі не принесе», – заявив В.БАЛОГА

На його думку, якщо уряд не підніматиме тарифи на житлово-комунальні послуги, мотивуючи це зниженням вартості російського газу, то це вказуватиме на продовження «лівої політики ТИМОШЕНКО». «Якщо ми сьогодні говоримо, що всі, і багаті, і бідні мають купувати газ по найнижчій ціні, то ми будуємо не ринкову економіку, а соціалістичну українську республіку», - сказав В.БАЛОГА.

Лідер «Єдиного Центру» зазначив, що «ми не можемо далі позичати кошти в МВФ, як попередній уряд, кошти на проїдання. Ми мусимо зробити пенсійну реформу, провести реформування економіки, підняти ціну на житлово-комунальні послуги».

За словами В.БАЛОГИ, якщо в переліку реформ є 4-5 блоків, то їх можна проголосувати за тиждень. «Якщо будуть реальні пропозиції по реформах, проголосують і представники влади, і опозиції. Хай не голосують комуністи, не голосують декілька десятків депутатів, які не розуміють необхідності цього. Суспільство сьогодні в очікуванні змін від Президента. Він сьогодні має довіру. І щоб виправдати цю довіру, треба повідомити людям реальний стан речей в економіці», - сказав він.