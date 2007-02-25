Луценко про вибори, партії, політиків і чорну кішку

Лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО виступає за відкриті партійні списки для виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у неділю на прес-конференції в Чернівцях.

“Те, що ми пішли на пропорційні вибори, це краще, ніж мажоритарні, але маємо піти далі”. – підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, нова Конституція “має регулювати відкриті партійні списки”. Ю.ЛУЦЕНКО переконаний, що “зараз в регіонах люди голосують за конкретного лідера і партію, а виходить, що до влади приходять люди, які мають проблеми з законом”.

Він вважає за необхідне, щоб партія висувала на конкретному окрузі конкретну особу. “І людина голосує не стільки за вождів, хоча це теж враховується, скільки знаючи цю людину”, - зазначив лідер “Народної самооборони”.

Він переконаний. що виборці повинні мати доступ до партійних списків: “Тому відповідь дуже проста – персоніфікувати тих людей, які йдуть у владу, відкрити чорні торби з чорними кішками, аби люди мали можливість їх розгледіти”.