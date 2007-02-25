Луценко стане ”джином” для Ющенка

Якщо у президента України Віктора ЮЩЕНКА з’явиться правова можливість розпустити парламент, то громадянський рух «Народна самооборона» першим буде під стінами президентського палацу з підтримкою. У цьому запевняє лідер «Народної самооборони», екс-міністр внутрішніхь справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Чернівцях.

«Якщо відповідне рішення прийме Конституційний суд щодо лигітимності діяльності нинішнього уряду ЯНУКОВИЧА і у Ющенка з’явитися можливість розпустити парламент, то «Народна самооборона» буде негайно під вікнами Президентського палацу, надавши Главі держави народну підтримку для підписання історично необхідного для нинішньої України рішення», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він висловив переконання, що «українці не заслуговують жити чотири роки при уряді, сформованому на брехні і зраді». «Треба відверто сказати, що виборці Соціалістичної партії пов’язували надії із партією, яка зійшла з Майдану, а не тією, яка повертає неокучмістів до влади, - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО. - А тому на позачергових виборах люди зроблять висновки з цієї зради і влада знову у більшості своїй буде сформована із проєвропейських демократичних сил, які здатні забезпечити Україні достойний життєвий рівень».

«Перш за все хотілося б щоб мова йшла про об’єднаних демократів, аж до єдиного списку. Якщо так станеться, то я попередив Юлію Володимирівну (ТИМОШЕНКО – УНІАН), що бронюю за собою 226-е місце у такому єдиному списку», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас, на його думку, перспектива дострокових виборів залежить сьогодні не від заяв політиків а від майбутнього рішення Конституційного суду. «На сьогодні немає правових можливостей розпустити парламент», - уточнив він.

Екс-міністр і радник Президента також вважає, що необхідно негайно приймати нову Конституцію країни з метою «свого сталого розвитку і припинення перетягування владного канату». За його словами у новій Конституції потрібно закріпити за Президентом, як ключовою фігурою, право розпуску парламенту і місцевих рад, в разі, якщо вони категорично не відповідають своїм передвиборчим обіцянкам.

Буковина стала 13-м регіоном, який відвідав екс-міністр внутрішніх справ, презентуючи новий громадянський рух.