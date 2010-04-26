Комітет з євроінтеграції пропонує ВР «завалити» ратифікацію

Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції пропонує відхилити як такий, що суперечить Конституції України та законам України, проект Закону «Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України» (реєстр. № 0165).

Як повідомили УНІАН в комітеті, сьогодні, 26 квітня, відбулося позачергове засідання Комітету ВР з питань євроінтеграції, на якому було розглянуто низку законопроектів, що стосуються Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

Члени комітету, які взяли участь у засіданні, одноголосно прийняли рішення запропонувати головному комітету - Комітет ВР у закордонних справах - рекомендувати Верховній Раді України відхилити як такий, що суперечить Конституції України та законам України, проект Закону «Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України» (реєстр. № 0165).

Під час обговорення зазначеного законопроекту, члени комітету відзначили, що підписання угоди порушує цілу низку матеріальних та процесуальних правових норм. Зокрема, на думку членів комітету, угода суперечить статті 17 Конституції України, якою на території України забороняється розташування іноземних військових баз.

Також, члени комітету відзначили, що Президент України, підписуючи зазначену угоду, порушив статтю 20 Закону України «Про міжнародні договори України», відповідно до якої міжнародні договори України можуть бути пролонговані відповідно до умов, визначених самим договором. Положеннями чинної Угоди між Україною та РФ про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України передбачається можливість її пролонгації лише на п’ятирічний період (а не на 25 років, як передбачає підписана в Харкові 21 квітня ц. р. угода – УНІАН).

Крім того, члени комітету одноголосно прийняли рішення запропонувати головному комітету рекомендувати Верховній Раді України прийняти в цілому проекти постанов Верховної Ради України «Про неприйнятність Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України» (реєстр. № 6332) та «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливого складу злочину в діяннях Президента України ЯНУКОВИЧА В.Ф. та посадових осіб Кабінету міністрів України при укладанні та підписанні Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України» (реєстр. № 6333), внесені народними депутатами Борисом ТАРАСЮКОМ та Олегом БІЛОРУСОМ.