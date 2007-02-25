Янукович не пропустить Тимошенко вперед

"Ми не допустимо приходу до влади уряду Юлії Тимошенко". Таку заяву сьогодні в інтерв"ю телеканалові ICTV зробив прем`єр-міністр Віктор Янукович.

"Часи були такі, що вони могли прийти до влади, але зараз ми цього просто не допустимо", - наголосив В.Янукович. "Віктор Ющенко вчинив справедливо і чесно, відправивши до відставки уряд Тимошенко, хоча його колишні союзники його потім за це засудили", - наголосив прем`єр.

Уряд і Партія регіонів також виступають категорично проти проведення дострокових парламентських виборів, які ініціює опозиція, заявив В.Янукович. "Ми розуміємо, що це (дострокові вибори) дестабілізуватиме ситуацію в країні і не принесе користі суспільству. Вибори повинні відбутися в строк - це підкреслить політичну стабільність країни", - зазначив голова уряду.

В.Янукович наголосив важливу роль опозиції. "Її (опозиції) місце повинне бути, і бути регламентовано. Опозиція - найефективніший контролер влади, але вони повинні не заважати. Вона не винна суперечити, критикувати позитивні досягнення. Не можна заперечувати все. Влада і опозиція повинні працювати разом над тим, щоб покращувати ситуацію в Україні", - зазначив голова уряду.

РБК-Україна