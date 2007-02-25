Луценко: більшість міліціонерів не виконуватимуть брудних замовлень

На сьогодні Генеральна прокуратура України перетворилася на генеральний могильник, а Міністерство внутрішніх справ - пральний порошок для мафії. Про це заявив на прес-конференції у Чернівцях екс-глава МВС, лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО, оцінюючи ситуацію в правоохоронних органах держави.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, нинішній чільник МВС Василь ЦУШКО «намагається відбілити все те, що доведено тисячами офіцерами МВС».

«Як ви розумієте, екс-міністр дуже добре володіє інформацією про нинішню ситуацією у МВС, аніж може сказати. І ці процеси я відкрито хочу назвати реставрацією політичної та бізнесової діяльності міністерства внутрішніх справ”, - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Екс-міністр МВС переконаний, що «це не подобається переважній більшості міліціонерів, які так само живуть серед пересічних людей” і тому «повітря свободи і професіоналізму, які співробітники міліції ковтнули майже за два роки, їм запам’ятається і вони не виконуватимуть брудних замовлень».

«Якби я сьогодні знову повернувся у лютий 2005 року, коли мені Президент ЮЩЕНКО запропонував посаду міністра МВС, я навіть знаючи про свої думки, зради і підстави, саботаж, психологічні і моральні наватаження – я би знову пішов на це, але при цьому поставив би одну умову – щоб паралельно був призначений новий принциповий керівник Генеральної прокуратури», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.