Тимошенко: БЮТ і Наша Україна підуть на вибори двома блоками

У разі проведення дострокових парламентських виборів Блок Юлії Тимошенко та "Наша Україна" йтимуть на них окремими блоками.

Про це повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО у неділю в ефірі телеканалу "Інтер".

«Якщо будуть дострокові вибори, ми в системі повної координації дій йдемо двома блоками», - сказала вона.

«Наша політична сила піде окремо, «Наша Україна» окремо, але в системі не поборювання і взаємної допомоги», - додала Тимошенко, підкресливши, що про один список не йдеться.

Водночас на запитання про формат участі в майбутніх президентських виборах Ю.ТИМОШЕНКО відповіла, що «зараз зарано про це говорити», зазначає «Українська правда».

Тимошенко також висловила думку, що "було б непогано, якби спочатку була нова редакція Конституції, а потім дострокові вибори".

Відповідаючи на питання про лідера об’єднаної опозиції, лідер БЮТ сказала: "Мені здається, в опозиційних об`єднаннях лідера призначити неможливо".

"Ми направили спеціальні партійні директиви на місця, щоб блок, який я очолюю, і "Наша Україна" створили у фракціях всіх рівнів без виключення єдині команди, і щоб ці єдині команди залучили до своїх лав інші демократичні сили, які можливо є в тих чи інших фракціях у тих чи інших областях", - повідомила також Тимошенко.

Вона висловила припущення, у випадку проведення дострокових парламентських виборів до Верховної Ради пройдуть 3-4 партії.

Говорячи про позицію президента після входження пропрезидентської "Нашої України" до об’єднаної опозиції, Тимошенко підкреслила, що "президент не може бути лідером опозиції, а може бути тільки президентом країни".