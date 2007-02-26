Мукачевського кривдника Балоги віддали під суд

Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури закінчено досудове слідство і направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням колишнього заступника Мукачевського міського голови у викраденні з метою фальсифікації результатів голосування у квітні 2004 року виборчих бюлетенів по виборах міського голови.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня 2004 р. у Мукачевому відбулися вибори міського голови. Основними конкурентами були кандидат від “Нашої України” Віктор БАЛОГА (нині – глава Секретаріату Президента – УНІАН) і підтримуваний СДПУ(о) Ернест НУСЕР. За даними “Нашої України”, на виборах переміг В.БАЛОГА - розрив у голосах із Е.НУСЕРОМ становив 5,5 тисячі. Однак територіальна виборча комісія оголосила рішення про перемогу Е.НУСЕРА, причому з відривом у 5 тисяч голосів.

20 квітня 2004 року близько 2-ї години ночі до приміщення Мукачевської міськвиконкому увірвалися невідомі, побили сторожа, а потім викрали приблизно 4536 виборчих бюлетенів і протоколи дільничних виборчих комісій про результати виборів.

29 травня 2004 р. Е.НУСЕР заявив, що залишив посаду міського голови Мукачевого, за його словами, через постійний тиск, що чиниться на нього останнім часом.