Тимошенко хоче новий Майдан?
Лідер БЮТ закликає людей прийти під ВР 11 травня
Лідер об’єднаної опозицію Юлія ТИМОШЕНКО закликає громадян прийти 11 травня до парламенту, щоб змусити владу денонсувати угоду про продовження базування в Україні російського флоту, а також з вимогою оголосити дострокові парламентські вибори.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на мітингу біля ВР.
«З сьогоднішнього дня вони закрили Верховну Раду, і вони не хочуть, щоб вона працювала аж до 11 травня, тому що чорну роботу вони вже зробили. З сьогоднішнього дня ми починаємо об’їжджати всю країну для того, щоб люди, які здатні стояти за Україну, підтримувати Україну в такий важкий момент, щоб мали можливість 11 травня, коли будуть заходити ці зрадники до Верховної Ради, зібратися і стояти, поки вони не денонсують цю угоду, або поки не будуть оголошені дострокові вибори», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона впевнена, що дострокові вибори дадуть можливість привести до парламенту не антиукраїнські сили, ні тих, хто зрадив інтереси держави, а справжніх патріотів України.