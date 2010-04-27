Тимошенко хоче новий Майдан?

Лідер об’єднаної опозицію Юлія ТИМОШЕНКО закликає громадян прийти 11 травня до парламенту, щоб змусити владу денонсувати угоду про продовження базування в Україні російського флоту, а також з вимогою оголосити дострокові парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на мітингу біля ВР.

«З сьогоднішнього дня вони закрили Верховну Раду, і вони не хочуть, щоб вона працювала аж до 11 травня, тому що чорну роботу вони вже зробили. З сьогоднішнього дня ми починаємо об’їжджати всю країну для того, щоб люди, які здатні стояти за Україну, підтримувати Україну в такий важкий момент, щоб мали можливість 11 травня, коли будуть заходити ці зрадники до Верховної Ради, зібратися і стояти, поки вони не денонсують цю угоду, або поки не будуть оголошені дострокові вибори», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона впевнена, що дострокові вибори дадуть можливість привести до парламенту не антиукраїнські сили, ні тих, хто зрадив інтереси держави, а справжніх патріотів України.