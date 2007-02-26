Партія Бродського передумала ліквідовуватися

Політична партія „Яблуко” повідомила Міністерство юстиції України про припинення процедури ліквідації і відновлення діяльності партії та про переобрання керівних і контрольних органів партії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, згідно з поданою інформацією, відповідне рішення було ухвалене під час ІІ етапу VІІІ з’їзду Політичної партії „Яблуко”, який відбувся 17 грудня 2006 р.

Як зазначається, з’їзд, зокрема, прийняв рішення припинити дії щодо ліквідації партії і припинити повноваження ліквідаційної комісії, яка була створена 19 березня 2005 р. Крім того, вирішено відновити організаційну структуру партії та переобрати на новий термін голову, керівні та контрольні органи партії. Керівним органам доручено вжити заходів із відновлення статутної діяльності партії.

Як зазначили у прес-службі Мін’юсту, за результатами проведеної Міністерством юстиції правової експертизи встановлено, що проведення ІІ етапу VІІІ з’їзду та ухвалення вказаних рішень Політичної партії „Яблуко ” було здійснене з дотриманням положень Статуту партії.

Як повідомлялося, рішення про ліквідацію партії шляхом саморозпуску було ухвалене в ході І етапу VІІІ з’їзду Політичної партії „Яблуко” 19 березня 2005 р. Зокрема, з’їздом було створено ліквідаційну комісію та доручено цій комісії скликати ІІ етап VІІІ з’їзду для розгляду виконання рішень І етапу та затвердження ліквідаційного акту та ліквідаційного балансу.

Політична партія «Яблуко» зареєстрована Міністерством юстиції 2 листопада 1999 року та занесена до Реєстру політичних партій за номером 59. Керівником партії, згідно з інформацією, наданою до Мін’юсту, є Михайло БРОДСЬКИЙ.